جاءت تلك الإدانة خلال ندوة عن التضامن الدولي في مدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا.

وقال السفير الإيراني لدى جنوب افريقيا محسن موحدي قمي، إن واشنطن مدمنة على العقوبات والحصار الاقتصادي أحادي الجانب.

ودعا العالم إلى مقاومة الولايات المتحدة "في تنمرها على الدول من أجل إخضاعهم"، وشدد على أن التعددية هي الحل الوحيد للصراعات الدولية.

من جانبه قال السفير الكوبي في جنوب افريقيا رودولفو بنيتز فرسون، إنه يتعين على الدول التي تواجه العقوبات الاقتصادية الأمريكية أن تتحد، موضحا أن بلاده حققت تقدما رغم الحصار الأمريكي عليها.

وحث ألفين بوتس، نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا، الولايات المتحدة على احترام الأمم المتحدة وقراراتها.

وقال "إن أي عضو في الأمم المتحدة، وهي المنظمة الأساسية متعددة الأطراف، يتعين أن يخضع لها"، وأضاف أن" الأحادية تقوض وحدة الأراضي واستقلالها والنتائج الديمقراطية".

كما تحدث خلال الندوة مندوبون من رابطة الشبيبة الشيوعية في جنوب افريقيا، ومجلس النقابات العمالية، والحزب الشيوعي في جنوب افريقيا، حيث طالبوا بالتضامن في مواجهة الحصار الأمريكي.