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رقم الخبر: 260977 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 10:23 الاقسام: محليات  
الحجاج الايرانيون يعودون من منى الى مكة بعد أداء أعمال أيام التشريق

الحجاج الايرانيون يعودون من منى الى مكة بعد أداء أعمال أيام التشريق

اعلن رئيس لجنة الحج الايرانية في مكة المكرمة اكبر رضائي بان الحجاج الايرانيين عادوا الى مكة المكرمة بعد اداء اعمال ايام التشريق واليوم الثالث من الحضور في منى.

وقال رضائي في تصريح له الثلاثاء بعد عودة حجاج بيت الله الحرام من منى الى مكة المكرمة، ان الحجاج الايرانيين ادوا صباح الثلاثاء اعمال اليوم الثالث من الحضور في منى ورمي الجمرات ومن ثم بداوا من الظهر بالعودة الى مكة المكرمة.

واوضح بان اعمال ايام التشريق انتهت برعاية الله من دون اي مشكلة وقال، ان الحجاج الذين تقع فنادقهم في منطقة ابعد تم نقلهم بالحفلات فيما الذين تقع فنادقهم قرب منى فقد فضلوا التوجه اليها مشاة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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