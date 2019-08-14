التقى اليوم الثلاثاء، القنصل العام الإيراني الجديد لدى جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان "سيد أحمد حسيني" مع رئيس المجلس الأعلى في هذا البلد "واصف طالبوف" و بحث معه في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان عن إرتياحهما تجاه العلاقات المتنامية بين إيران وأذربيجان؛ مؤكدين ضرورة استمرار وتعزيز هذه العلاقات.

وشكلت المصالح السياسية والإقتصادية المشتركة بين البلدين، والقواسم التاريخية والدينية والثقافية المشتركة، والصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي إيران وأذربيجان، أهم محاور هذا اللقاء.

من جانبه، أكد حسيني أن التعايش السلمي، وتعزيز العلاقات مع دول الجوار هي الأولوية الأولى لسياسة إيران الخارجية.

علما، ان سيد أحمد حسيني، حل محل "منصور آيرم" الذي كان يشغل منصب القنصل الإيراني العام في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم منذ العام 2014 حتى شهر آذار/مارس المنصرم.