دعا وفد اقتصادي عراقي الناشطين الاقتصاديين والتجار ورجال الاعمال في محافظة فارس للاستثمار في العراق.

وشارك الوفد العراقي الذي يضم 12 عضوا من غرفة التجارة العراقية، الثلاثاء في مراسم افتتاح الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

وعلى هامش المراسم دعا رئيس الوفد العراقي علي هادي علي الشركات والصناعات الايرانية الكبيرة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية في العراق وقال، ان امكانية مزاولة الانشطة الاقتصادية متوفرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق خاصة في النجف وبغداد.

واعتبر اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين التجار الايرانيين والعراقيين خاصة تجار شيراز والنجف بانها كانت جيدة لغاية الان.

ووصف امكانيات محافظة فارس بانها مناسبة لتطوير العلاقات، لافتا الى الامكانيات المتوفرة في المجالات المشتركة مثل السياحة والطب.