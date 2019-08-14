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رقم الخبر: 260973 تاريخ النشر: آب 14, 2019 الوقت: 10:04 الاقسام: اقتصاد  
وفد عراقي يدعو الناشطين الاقتصاديين في محافظة فارس للاستثمار في العراق

وفد عراقي يدعو الناشطين الاقتصاديين في محافظة فارس للاستثمار في العراق

دعا وفد اقتصادي عراقي الناشطين الاقتصاديين والتجار ورجال الاعمال في محافظة فارس للاستثمار في العراق.

وشارك الوفد العراقي الذي يضم 12 عضوا من غرفة التجارة العراقية، الثلاثاء في مراسم افتتاح الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

وعلى هامش المراسم دعا رئيس الوفد العراقي علي هادي علي الشركات والصناعات الايرانية الكبيرة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية في العراق وقال، ان امكانية مزاولة الانشطة الاقتصادية متوفرة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق خاصة في النجف وبغداد.

واعتبر اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين التجار الايرانيين والعراقيين خاصة تجار شيراز والنجف بانها كانت جيدة لغاية الان.

ووصف امكانيات محافظة فارس بانها مناسبة لتطوير العلاقات، لافتا الى الامكانيات المتوفرة في المجالات المشتركة مثل السياحة والطب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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