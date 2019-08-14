استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، عصر الثلاثاء، وفد حركة أنصار الله في اليمن برئاسة المتحدث باسم الحركة محمد عبدالسلام الذي سلمه رسالة من زعيم الحركة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وأشاد قائد الثورة خلال هذا اللقاء بإيمان وصمود ويقظة والروح الجهادية للشعب اليمني في مواجه عدوان وحشي وواسع، مؤكداً ان أي شعب مؤمن بالله تعالى وبالوعود الإلهية سيكون النصر حليفه حتماً؛ ومن هذا المنطلق فان النصر لا شك سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم والمجاهد.

وقدم سماحته التعازي باستشهاد ابراهيم بدر الدين شقيق السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مشيداً بأسرة بدر الدين العملاقة والمجاهدة ومخلداً ذكرى الشهيد حسين بدر الدين، وأضاف: ان الشعب اليمني صاحب الحضارة العميقة والعريقة برهن بروحه الجهادية وصموده خلال هذه السنوات الخمس انه يملك مستقبلاً متميزاً وسيتمكن بعون الله من بناء دولة قوية سيتحقق في اطارها التقدم.

وأكد سماحته ان السعوديين والاماراتيين وحماتهم الذين ارتكبوا جرائم كبيرة في اليمن لن يحققوا يقيناً مآربهم، وقال: انهم يسعون الى تقسيم اليمن ويتعين الوقوف بقوة أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن الموحد والمتحد بكامل سيادته.

وأوضح الإمام الخامنئي ان الحفاظ على وحدة اليمن ونظراً الى عقائده الدينية وقومياته المختلفه يستلزم حواراً يمنياً – يمنياً.

وأشار قائد الثورة الى جرائم السعوديين وحلفائهم في اليمن ولاسيما في يوم عيد الاضحى المبارك، وقال: ان مايجري في اليمن يكشف حقيقة ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان اليوم.

ولفت سماحته الى مواقف نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المناهضة لاميركا والغرب، مؤكداً ان هذه المواقف لاتنبع عن تعصب، بل هي تقوم على أساس الحقائق وأداء ساسة اميركا والغرب الذين يرتكبون تحت يافطة النوازع الانسانية والحضارية والاخلاقية أسوأ الجرائم ويتمشدقون دوماً بالحديث عن حقوق الانسان.

واعتبر قائد الثورة تجاهل العالم الغربي ما يجري من جرائم في اليمن وفلسطين بأنه نموذج من حقيقة عالمنا المعاصر، وقال: ينبغي الوقوف بوجه هذه القوى المجرمة بقوة الايمان والمقاومة والاعتماد على النصر الالهي وان السبيل الوحيد يكمن في ذلك.

وأشار سماحته الى ألوان الحظر والضغوط التي تعرضت لها الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ انتصارها ولحد الآن ولاسيما أبان الحرب المفروضة (الحرب التي فرضها صدام على ايران) ومعضلات سد الاحتياجات الدفاعية الاولية، وقال: انه وبرغم ألوان الحظر على مدى اربعين عاماً، فان الشعب الايراني تمكن اليوم عبر صموده وايمانه وجهاده من تحقيق انجازات مهمة في مجال الاسلحة الدفاعية الوطنية.

وفي الختام، أعلن قائد الثورة عن دعمه لجهاد نساء ورجال اليمن المؤمنين والمقاومين، داعياً الوفد اليمني لابلاغ سلامه الى الأخ المجاهد والعزيز السيد عبدالملك بدر الدين وكذلك الشعب اليمني والمؤمن والمقاوم.

وفي مستهل اللقاء، أبلغ المتحدث باسم حركة أنصار الله في اليمن محمد عبدالسلام قائد الثورة تحيات السيد عبدالملك بدر الدين زعيم حركة أنصار الله الحارة وتحيات جميع المجاهدين والمقاتلين اليمنيين، وقال مخاطباً قائد الثورة الاسلامية: اننا نعتبر ولايتكم امتداداً لخط نبي الاسلام(ص) وولاية أمير المؤمنين(ع)؛ مضيفاً: ان مواقفكم الحيدرية والعلوية في دعم الشعب اليمني المظلوم تمثل امتداداً لخط الامام الخميني(قدس) ومدعاة للبركة ورفع المعنويات.

وأكد محمد عبدالسلام ان مواقف قائد الثورة الاسلامية في دعم المظلومين في العالم ولاسيما الشعب اليمني هو موقف ديني وعقائدي، وقال: ان الشعب اليمني يمر بظروف صعبة للغاية ويقف بيد خاوية ولكن مفعة بالايمان والثبات بوجه عدوان 17 دولة. واضاف: انني أعدكم بأن الشعب اليمني سيواصل انسجامه وتلاحمه وصموده بوجه العدوان الظالم حتى تحقيق النصر الكامل.