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رقم الخبر: 260969 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 20:24 الاقسام: محليات  
ظريف: المقاومة اللبنانية أثبتت للعالم إمكانية هزيمة الكيان الصهيوني

ظريف: المقاومة اللبنانية أثبتت للعالم إمكانية هزيمة الكيان الصهيوني

أكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، ان لبنان شعباً ومقاومة أثبت للعالم هذه الحقيقة بأنه يمكن هزيمة الكيان الصهيوني.

وفي تصريح لموقع العهد الاخباري اللبناني، هنأ ظريف بالذكرى الثالثة عشرة لانتصار المقاومة الاسلامية في لبنان على الكيان الصهيوني خلال حرب تموز 2006 المسماة بـ "حرب الـ 33 يوماً".

وتابع: الشعب اللبناني الى جانب المقاومة الاسلامية أثبت للعالم هذه الحقيقة أنه يمكن هزيمة الكيان الصهيوني، ولا يمكن لهذا الكيان مهما أراد أن يقوم بشن الحروب وإشعال النار وإراقة الدماء ضد شعوب هذه المنطقة.

وأكد وزير الخارجية: هذا الانتصار كان انتصاراً لكل المنطقة والحقوق الدولية وللعلاقات الدولية السليمة؛ مردفاً: ان شعوب المنطقة والعالم مدينان لمقاومة الشعب اللبناني والمقاومة الاسلامية وحزب الله، الذين وقفوا أمام غطرسة الكيان الصهيوني وواجهوا إرهاب داعش التكفيري وصدّوا هذا الخطر الارهابي والتكفيري الذي كان بلاء على العالم.

 
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