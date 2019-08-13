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|رقم الخبر: 260968
|تاريخ النشر: آب 13, 2019
|الوقت: 20:20
|الاقسام: محليات
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية
استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، عصر اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبدالسلام والوفد المرافق له.
وأفاد القسم الإعلامي التابع لمركز "حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته استقبل اليوم المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية والوفد المرافق له.
سنوافيکم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقاً.
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