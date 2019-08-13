قائد الثورة الاسلامية يستقبل المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، عصر اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم حركة أنصار الله اليمنية محمد عبدالسلام والوفد المرافق له.