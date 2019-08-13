نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2 k على مطار أبها الدولي بعسير.

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير أن طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة.

وكان سلاح الجو المسير، قد نفذ 11 أغسطس عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k استهدف رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير.

وصعد سلاح الجو المسير خلال الأشهر الأخيرة من هجماته داخل العمق السعودي ردا على استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني، والتي كان أخرها جريمة العدوان بحق أسرة كاملة في مستبأ حجة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

من جهة اخرى أفشل الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، محاولة تسلل لمرتزقة الجيش السعودي في جيزان.

وأكد مصدر عسكري وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة إثر إفشال عملية تسلل لهم قبالة جبل قيس بجبهة جيزان.

إلى ذلك أطلقت القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية، مساء الاثنين، صاروخا نوع زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في جبهة جيزان، كما تم اعطاب آلية لهم في ذات الجبهة.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال1 على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل جحفان، محققا إصابة مباشرة.

كما أفاد المصدر بإعطاب مدرعة للجيش السعودي بقذائف المدفعية قبالة الطوال.

وكانت وحدة المدفعية لدى الجيش واللجان الشعبية قد قصفت، الاثنين، تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الطوال، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين وتدمير آلية عسكرية لهم.

هذا ولقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون في إغارة ليلية للجيش واللجان الشعبية بمحافظة حجة الحدودية. وأوضح مصدر عسكري أن المجاهدين شنوا إغارة ليلية على مواقع المرتزقة شرق حيران وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكانت وحدة القناصة قد تمكنت، الاثنين، من قنص 9 عناصر من مرتزقة الجيش السعودي في جبهة حيران، فيما فجرت وحدة الهندسة آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة جنوب غرب حيران، بالإضافة إلى إعطاب آلية للمرتزقة شرق حيران.

بموازاة ذلك تمكن الجيش واللجان الشعبية الاثنين من كسر زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي على مواقعهم قبالة السديس بنجران استمر 9 ساعات.

وأفاد مصدر عسكري عن مقتل وجرح العديد من المرتزقة بينهم قيادات خلال التصدي للزحفين قبالة السديس، مشيرا إلى أن وحدة المدفعية ضاعفت من خسائرهم.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 7 غارات في محاولة فاشلة لإسناد مرتزقته خلال الزحفين قبالة السديس بنجران.