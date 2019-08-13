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رقم الخبر: 260962 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 18:04 الاقسام: عربيات  
تونس: رفض طلب أكثر من 66 مرشحاً لانتخابات الرئاسة من أصل 97

تونس: رفض طلب أكثر من 66 مرشحاً لانتخابات الرئاسة من أصل 97

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أنيس الجربوعي، الثلاثاء، رفض 66 مرشحا للانتخابات الرئاسية من أصل 97 تقدموا بطلباتهم لخوض السباق الرئاسي المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن الجربوعي، قوله: "تم إلى حد الآن رفض أكثر من 66 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية من قبل هيئة الانتخابات من مجموع 97 مطلبا".

وأضاف الجربوعي: "هيئة الانتخابات ستعقد الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة الأولية المقبولة للمرشحين للانتخابات الرئاسية".

ولفت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن المرشحين الذين رُفضت طلباتهم "يمكنهم اللجوء إلى القضاء، للطعن في قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم 31 آب/أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في الثاني أيلول/سبتمبر 2019".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تقديم 97 مرشحا لأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلا أن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، دفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعديل مواعيد وتوقيتات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الثاني، بعد نجاح ثورة الياسمين في الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

 

 
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مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
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