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رقم الخبر: 260961 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 18:03 الاقسام: عربيات  
السيسي يزور الكويت... ونائبة تتحدث عن "مفاجأة من العيار الثقيل"

السيسي يزور الكويت... ونائبة تتحدث عن "مفاجأة من العيار الثقيل"

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الكويت نهاية الشهر الجاري.

وبحسب ما أعلنت مصادر محلية، فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين الكويت ومصر، وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر، نقلت المصادر عن نواب في مجلس الأمة الكويتي تعليقاتهم على دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت شهريا في 2018، وفقا لتقرير رسمي صادر عن جهاز الإحصاء المصري.

وقالت النائبة صفاء الهاشم إن التقرير الذي يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام 2018، غالبيتهم بلا مؤهل جامعي، يعد "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل، تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، خصوصا أن التقرير صادر من دائرة الاحصاء المصرية وكأنه شهد شاهد من أهله.

ووصفت الهاشم الأمر بـ"الكارثة"، وقالت إن مثل هذا التقرير يُثبت أن الحكومة غير جادة في سياسة الإحلال، داعية إلى رد حكومي عاجل.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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