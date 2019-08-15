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رقم الخبر: 260959 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 18:02 الاقسام: محليات  
سلطات جبل طارق تصدر بيانا يدعم ما أعلنته إيران اليوم بخصوص "غريس-1"

سلطات جبل طارق تصدر بيانا يدعم ما أعلنته إيران اليوم بخصوص "غريس-1"

أعلنت سلطات جبل طارق اليوم الثلاثاء، أنها تسعى إلى تخفيف التصعيد مع إيران الناجم عن احتجاز ناقلة النفط الإيراني “غريس 1”.

وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: ”نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن احتجاز ناقلة غريس 1“.

وأضاف المتحدث أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت.

تصريحات المتحدث هذا تأتي عقب تصريحات لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة ”غريس 1“ من قبل بريطانيا.

ورجح نائب مدير منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية جليل إسلامي أن تكمل ناقلة النفط مهمتها في المياه الدولية قريبا، مشيراً إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية، وتم تبادل الوثائق المطلوبة لأجل ذلك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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