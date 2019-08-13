اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف يبدأ الاسبوع المقبل جولة اوروبية تقوده الى ثلاث دول وقال ان زيارة عدة دول في الخليج الفارسي هي ضمن جدول اعمال وزير الخارجية .

واشار موسوي في تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية الى جولة ظريف المرتقبة في المنطقة واوروبا وقال ان وزير الخارجية يرافق بعض هذه الزيارات رئيس الجمهورية وهي تندرج في سياق الدبلوماسية الفاعلة والمتوازنة التي تتبناها ايران .

واوضح ان ظريف سيزور عددا من دول الخليج الفارسي بفواصل وسيستعرض مجددا مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي وضرورة تضافر جهود دول المنطقة لضمان الامن في هذه المنطقة الحساسة ولاسيما الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

وافاد موسوي بان جولة ظريف الاوروبية التي تقوده الى ثلاث دول تجري الاسبوع المقبل وهي تندرج في اطار الزيارات الثنائية بين ايران وهذه الدول الاوروبية الثلاث.

وذكر انه لايرافق ظريف وفد اقتصادي ولكن يصطحب معه فريقا اعلاميا قويا .