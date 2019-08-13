ذكرت وكالة كيودو للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر حكومية يابانية وأمريكية لم تذكر اسمها أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي شراء منتجات زراعية بقيمة ضخمة.

كانت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري أن اليابان اتفقت مع الولايات المتحدة على استهداف إبرام اتفاق واسع للتجارة الثنائية بحلول سبتمبر أيلول، والسعي لحل خلافات في الرأي بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على اللحوم وقطاع السيارات.

وقالت كيودو إن ترامب طلب من اليابان شراء منتجات بعينها مثل فول الصويا والقمح، مضيفة أن الطلب منفصل عن إطار عمل المحادثات التجارية الحالية بين واشنطن وطوكيو.

وقالت كيودو إن الحكومة اليابانية ستدرس ردها وإن أحد الاقتراحات المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية كدعم غذائي للدول الأفريقية.

وأضافت كيودو أن عمليات الشراء ستكون بقيمة عدة مئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تكاليف النقل.