وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، "إن محادثات الرئيسين لا يمكن تقييمها إلا تقييما إيجابيا، وبالنسبة للرئيس بوتين فهو دائما مؤيد للحوار لحل المشاكل الملحة وخاصة فى الحالات المهملة مثل العلاقات الروسية الأوكرانية".
وأضاف، " أن بوتين محاور براجماتي للغاية والأمر الرئيسي بالنسبة له ليس الحوار بحد ذاته بل تنفيذ الاتفاقيات، التى تم التوصل إليها في وقت سابق وخلال كل محادثة مع الرئيس الأوكراني" .
وكان الرئيس الروسي، قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني يوم الأربعاء الماضى، حيث جرى بحث الوضع في "دونباس" بجنوب شرق أوكرانيا.
كما نفى الكرملين اليوم الثلاثاء، أن تكون سلسلة احتجاجات شهدتها موسكو في الأسابيع القليلة الماضية قد أثارت أزمة سياسية في روسيا وذلك في أول تعليقات على المظاهرات.
وتحولت المظاهرات بشأن انتخابات المجلس التشريعي لمدينة موسكو إلى أكبر حركة احتجاج مستمرة في روسيا منذ الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على ما اعتبروه تزويرا للانتخابات.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة ضد المحتجين لها ما يبررها لكن السلطات تحقق في حالات فردية شهدت تجاوزات من الشرطة.