أكدت الرئاسة الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين، يتبنى موقفا إيجابيا من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مشيرة إلى أن الأمر الرئيسى بالنسبة له ليس المحادثات بل تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها.

وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، "إن محادثات الرئيسين لا يمكن تقييمها إلا تقييما إيجابيا، وبالنسبة للرئيس بوتين فهو دائما مؤيد للحوار لحل المشاكل الملحة وخاصة فى الحالات المهملة مثل العلاقات الروسية الأوكرانية".

وأضاف، " أن بوتين محاور براجماتي للغاية والأمر الرئيسي بالنسبة له ليس الحوار بحد ذاته بل تنفيذ الاتفاقيات، التى تم التوصل إليها في وقت سابق وخلال كل محادثة مع الرئيس الأوكراني" .

وكان الرئيس الروسي، قد تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني يوم الأربعاء الماضى، حيث جرى بحث الوضع في "دونباس" بجنوب شرق أوكرانيا.