أعلن المجلس العالمي للذهب، الثلاثاء، ان العراق حافظ على مركزه الخامس عربياً والـ38 عالمياً بأكبر إحتياطيات الذهب؛ مبيناً ان خمس دول تستحوذ على أكثر من نصف أحتياطيات الذهب العالمية.

ونقل موقع (السومرية نيوز) عن المجلس قوله في إحصائية نشرها على خلال الشهر الجاري: إن "آخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر أيلول من عام 2018 وبمقدار 5ر6 طن".

وأشار المجلس إلى أن العراق حافظ أيضاً على مركزه 38 عالمياً بأكبر احتياطي للذهب من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، حيث بلغت هذه الاحتياطيات 3ر96 طن وهي تمثل 7ر6 بالمئة من باقي عملاته.

يذكر أن مجلس الذهب العالمي الذي يقع مقره في بريطانيا يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.