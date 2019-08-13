اكد وزير الطاقة "رضا اردكانيان" على ضرورة تعزيز التعاون بين ايران وطاجيكستان؛ داعيا خلال اللقاء مع السفير الطاجيكي في طهران "نظام الدين زاهدي"، الى ازالة العقبات من مسار العلاقات الثنائية وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

ولفت اردكانيان خلال هذا اللقاء الى تفعيل نشاطات "مركز التمثيل الاقليمي لادارة مياه المدن" في العاصمة طهران؛ مبينا ان هذا المركز استعاد نشاطاته حاليا بمزيد من القوة والسرعة، على ان يتم وفقا للخطط المحددة استضافة اجتماع مجلس الحكام المنظمة خلال يومي الرابع والخامس من ديسمبر / كانون الاول 2019 في طهران.

ونوه وزير الطاقة الايراني، الى مشاركة وزيري الماء الافغاني والاوزبكي في هذا الاجتماع؛ معربا عن توقعه في ان يتيح ذلك فرصا مواتية ليتم بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية الايرانية – الطاجيكية انذك، عقد لقاء مشترك ايضا بين وزراء الدول الاربعة المذكورة.

وفي معرض الاشارة الى انضمام ايران الى اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي، قال اردكانيان : ان الاجتماع القادم لهذا الاتحاد سيعقد بمشاركة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال سبتمبر القادم في قرغيزيا؛ على ان يتم بموافقة الزعماء المشاركين متابعة انجاز مشروع ممر الشمال – جنوب، وجابهار (جنوب ايران) بصورة جادة.

من جانبه، نوه سفير طاجيكتان بالتطور الايجابي في العلاقات بين البلدين خلال الاشهر الاخيرة؛ مؤكدا على بذل الجهود لازالة العقبات من مسار التعاون بين طهران ودوشنبه قبل انعقاد الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون الاقتصادي الايرانية - الطاجيكية.