واوضح الوزير "محمد جواد آذري جهرمي" في تصريح للتلفزيون تابعته "فارس" اليوم الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي سيمكث بالمدار نحو 70 يوما، حيث إن وبجانب مهام الاتصالات، سيتم اختباره في الفضاء بصفته أحد القدرات والتكنولوجيا المطورة من قبل المهندسين الايرانيين.

وأضاف أن "ناهيد 1" مزود بخلايا شمسية متحركة، حيث يتعين أن يتسم بحركة ميكانية عبر آلية الفتح والاغلاق على مدى تنفيذ مهامه في موقعه، وهذا يعتبر تقنية وانجازا.

وبيّن الوزير أن القمر يتمتع بامكانية التصوير غير أن مهمته الاساسية تتمثل في الاتصالات مؤكدا أتمام "ناهيد 1" الاختبارات اللازمة، وأن التنسيق مع وزارة الدفاع لاطلاقه سيكتمل في غضون ايام.