  • الثلاثاء ١١ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الثلاثاء , أغسطس 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260947 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران تطلق قمراً اصطناعياً للاتصالات قريباً

ايران تطلق قمراً اصطناعياً للاتصالات قريباً

اعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني عن قرب اطلاق قمر اصطناعي للاتصلات "ناهيد1" بمدار حول الارض بمسافة 250 كم.

واوضح الوزير "محمد جواد آذري جهرمي" في تصريح للتلفزيون تابعته "فارس" اليوم الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي سيمكث بالمدار نحو 70 يوما، حيث إن وبجانب مهام الاتصالات، سيتم اختباره في الفضاء بصفته أحد القدرات والتكنولوجيا المطورة من قبل المهندسين الايرانيين.

وأضاف أن "ناهيد 1" مزود بخلايا شمسية متحركة، حيث يتعين أن يتسم بحركة ميكانية عبر آلية الفتح والاغلاق على مدى تنفيذ مهامه في موقعه، وهذا يعتبر تقنية وانجازا.

وبيّن الوزير أن القمر يتمتع بامكانية التصوير غير أن مهمته الاساسية تتمثل في الاتصالات مؤكدا أتمام "ناهيد 1" الاختبارات اللازمة، وأن التنسيق مع وزارة الدفاع  لاطلاقه  سيكتمل في غضون ايام.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0575 sec