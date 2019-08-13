وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء اوردته وكالة "ارنا" على هامش مراسم وضع حجر الأساس لمشروع انشاء المركز الوطني لابحاث فصل وتطوير استخدامات النظائر المستقرة، بمنشأة فردو النووية، اشار كمالوندي الى اضافة ما بين 60 الى 70 كغم لمخزون اليورانيوم المخصب وقال، ان مخزون اليورانيوم المخصب في البلاد يبلغ ما بين 360 الى 370 كغم.

واضاف، انه حينما رفعنا نسبة التخصيب فوق 3.67 بالمائة نظرنا الى حاجتنا في هذا المجال.

وقال كمالوندي، ان المستوى المطلوب للمحطات هو 4.2 بالمائة لكننا قمنا بانتاج 4.5 بالمائة لانه لو كان عندنا يورانيوم مخصب بنسبة 4 بالمائة فبالامكان الوصول الى النسبة المطلوبة (4.2 بالمائة) حين مزجه مع النسبة 4.5 بالمائة.

وتابع المتحدث، اننا ننتج الان بطاقة جيدة والمخزون يتجاوز 300 كغم بما لا يقل عن 60 الى 70 بالمائة.

وحول انتاج الماء الثقيل في البلاد قال، انه مثلما صرح رئيس الجمهورية، ليس لدينا أي التزام ازاء عدم توفير ما يزيد عن 130 طنا من الماء الثقيل، ومن الجهة الاخرى فمن المسموح لنا ان لا نخسر الاسواق المتنوعة التي حصلنا عليهاحتى الآن.

واضاف، رغم ان كمية الماء الثقيل التي نمتلكها ليست كبيرة، الا ان اسواقنا متنوعة وتشمل دولا اوروبية وغير اوروبية؛ منوها الى ان ايران لا تصدر اليوم الماء الثقيل فحسب، بل انها تصدر منتجات أخرى عالية التطور كالأوكسجين-18".