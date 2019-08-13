أطلق الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغني، سراح 35 سجينا من حركة "طالبان" المسلحة من سجن المديرية الوطنية للأمن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في بادرة سلام من الحكومة الأفغانية.

وقالت المديرية الوطنية للأمن، فى بيان لها نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية أمس الثلاثاء، إن المديرية أفرجت عن 35 سجينا بناء على مرسوم رئاسي صدر بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف البيان، أنه تم إطلاق سراح السجناء كبادرة حسن نية للمساعدة في دفع المصالحة قدما، وعلاوة على ذلك، أكد البيان أن الحكومة أبقت دائما باب المفاوضات مفتوحا في محاولة للحفاظ على السلام وضمان وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء النزاع.

من ناحية أخرى، حثت المديرية الوطنية للأمن، السجناء المفرج عنهم بألا ينخدعوا بالأعداء وأن يمتنعوا عن التعاون مع أعداء السلام والاستقرار في البلاد.

*مقتل 8 من مسلحى الحركة بإقليم لوجار وسط أفغانستان

في سياق آخر قُتل 8 مسلحون ينتمون لحركة طالبان، أمس الثلاثاء، خلال عملية استهدفت تدمير مركز تدريب للانتحاريين نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم لوجار وسط أفغانستان.

وقال فيلق ثاندر (203) في بيان له، بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، "إن القوات الخاصة دمرت مركزا لتدريب الانتحاريين في منطقة تاجاب بحي باراكي باراك، موضحا أن مسلحي طالبان كانوا يستخدمون المجمع أيضا كمكان لتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات".