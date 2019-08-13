أعلن آندي موراي ليل الاثنين أنه لن يشارك في منافسات الفردي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد هزيمته في عودته التي طال انتظارها عقب جراحة في الفخذ في بطولة سينسناتي للأساتذة.

وخسر اللاعب الاسكتلندي 6-4 و6-4 أمام ريشار جاسكيه في أول مباراة فردي يخوضها منذ يناير كانون الثاني قبل أن يقول إنه رفض عرضا للحصول على بطاقة دعوة من أجل دخول قرعة فردي الرجال في آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

وقال موراي البالغ من العمر 32 عاما ”لن ألعب في منافسات الفردي بأمريكا المفتوحة. لم أشعر بأنني قادر على اتخاذ هذا القرار قبل مباراة اليوم“.

لكنه أشار إلى أنه سيشارك في مباريات زوجي الرجال والزوجي المختلط في فلاشينج ميدوز بعد أسبوعين وترك الباب مفتوحا أمام عودة محتملة للعب قبل هذا الوقت.

وأضاف ”ربما أشارك في ونستون سالم“ في إشارة للبطولة التي تقام في نورث كارولاينا وتنطلق بعد ستة أيام.

وتابع ”لكني سأبحث على الأرجح عن اللعب فقط في الزوجي والزوجي المختلط. هذا ما سأفعله في أمريكا المفتوحة“.

وفي مباراته الأولى منذ خضوعه لجراحة لعلاج مشكلة في الفخذ يأمل أن تساهم في إطالة مسيرته في التنس، شاب التردد أداء موراي في البداية لكنه تحسن مع مرور الوقت حتى رغم خسارة شوط إرساله أمام جاسكيه في بداية كل مجموعة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا ”لا أدري حقا ما الذي كنت أتوقعه، لكي أكون أمينا. أعتقد أنني أبليت بلاء حسنا.

”أعتقد أن هناك العديد من الأشياء كنت أحب أن أفعلها بصورة أفضل في المباراة لكن كما تعلمون يجب أن يتحلى المرء بالواقعية أيضا، على صعيد ما الذي يمكن توقعه“.

وقال موراي إن عدم خوض أي مباراة فردي لعدة أشهر كان له تأثير واضح.

وأضاف ”أعتقد أن من الناحية البدنية كانت أقدامي ثقيلة قليلا في نهاية المباراة بالمقارنة مع كيف يمكن أن تكون في المعتاد.

”كان علي التحرك كثيرا، ولم أتحرك للأمام بالتحديد بالشكل الصحيح. في المرات التي كان يسدد فيها كرات ساقطة أمام الشبكة على سبيل المثال، لم أركض في بعض الأحيان باتجاه الكرة، لم يكن هناك أي رد فعل، وهذا أمر لا علاقة له بفخذي“.

ووصل المصنف الأول على العالم سابقا إلى الملعب الرئيسي وسط تحية كبيرة من الجماهير وابتسامة عريضة منه.

لكن الإرسال الأول كان أبعد ما يكون عما أراده موراي والمشجعون، خاصة المشجع الذي كان يلوح بالعلم الاسكتلندي.

وارتكب موراي، الفائز باللقب مرتين، خطأ مزدوجا وتقدم جاسكيه، الذي عاد هو الآخر للعب في مايو أيار بعد إصابة في الفخذ، سريعا 2-صفر.

وبدا أن موراي عثر بعد ذلك على إيقاعه وتحرك اللاعب البريطاني بشكل أفضل وفاز بثلاثة أشواط متتالية، بما في ذلك كسر إرسال منافسه، ليتقدم 3-2.

لكن جاسكيه (33 عاما) فاز أيضا بالأشواط الثلاثة التالية ليتقدم 5-3 ويصبح في وضع جيد للفوز بالمجموعة الافتتاحية.

ولعب موراي بشكل أفضل كثيرا في المجموعة الثانية وحصل على فرصة لكسر الإرسال ليدرك التعادل 2-2. لكن جاسكيه لم يترك الأمور تفلت من يده وتقدم في نهاية المطاف 4-2.