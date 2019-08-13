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رقم الخبر: 260938 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: ثقافة وفن  
6 أفلام إيرانية في مهرجان Bahari الأندونيسي

6 أفلام إيرانية في مهرجان Bahari الأندونيسي

تشارك 6 أفلام إيرانية في الدورة الثانية من مهرجان Bahari الأندونيسي.

«الهدية» للمخرج بختيار خليلي، و«محراب السكينة» للمخرجة زيبا أرجنك، و«هموم البحر» للمخرج محمدرضا مسعودي، و«ستة بيوت» للمخرج عباد أديب بور، و«البيت» للمخرج منصور فروزش، و«الأزرق» للمخرج عليرضا معصومي هي الأفلام التي ستمثل إيران في هذا المهرجان السينمائي.

وتقام الدورة الثانية من مهرجان Bahari الأندونيسي السينمائي في الفترة 15 حتى 17 أغسطس الجاري في العاصمة الأندونيسية جكارتا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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