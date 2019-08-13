«الهدية» للمخرج بختيار خليلي، و«محراب السكينة» للمخرجة زيبا أرجنك، و«هموم البحر» للمخرج محمدرضا مسعودي، و«ستة بيوت» للمخرج عباد أديب بور، و«البيت» للمخرج منصور فروزش، و«الأزرق» للمخرج عليرضا معصومي هي الأفلام التي ستمثل إيران في هذا المهرجان السينمائي.

وتقام الدورة الثانية من مهرجان Bahari الأندونيسي السينمائي في الفترة 15 حتى 17 أغسطس الجاري في العاصمة الأندونيسية جكارتا.