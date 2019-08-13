يستضيف مهرجان «مينيابوليس» الأمريكي سبعة أفلام إيرانية خلال فعاليات هذه التظاهرة السينمائية التي تقام سنوياً من الخامس عشر حتى الثامن عشر من أغسطس / أب الجاري في الولايات المتحدة.

وتعرض أفلام «البنفسج الأفريقي» للمخرجة مونا زندي حقيقي و«قنبلة رومانسية» للمخرج بيمان معادي و«درساج» للمخرج بويا باد كوبه و«يراعة» للمخرج باني خوشنودي و«بنات» للمخرج فري ملك مدني و«الأيام البرتقالية» للمخرج آرش لاهوتي و«مارموز» للمخرج كمال تبريزي على شاشة القاعة الرئيسية لجمعية «مينيابوليس سانت بول» للأفلام على الجمهور المشاركين لمدة أربعة أيام.

المهرجان الذي يخص قسم منه للأفلام السينمائية الإيرانية يقام في مدينة «مينابوليس» أكبر مدن جنوب شرقي ولاية منيسوتا في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية.