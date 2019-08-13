تحدث النجم الايراني «حسام نواب صفوي» عن تجربته الخالدة من خلال قيامه بتأدية دور النبي «اسماعيل» عليه السلام في رائعة «ابراهيم خليل الله» للمخرج محمدرضا ورزي.

وقال الفنان نواب صفوي: انني وخلال تأدية دور النبي «اسماعيل» كان لديّ شعور غريب..حينما اقترح المخرج ورزي تأدية هذا الدور اليّ، قلت له انني لست في موقع كي أتمكن من تأدية دور كهذا لكنني لجأت الى الاستخارة بالقران وجاءت الاية الـ56 من سورة «مريم» عليها السلام والتي يرتبط تفسيرها بقصة النبي اسماعيل وأدركت في تلك اللحظة انني مسموح بتأدية هذا الدور.

واوضح نواب صفوي ان رائعة «ابراهيم خلیل الله(ع)» فيلم أصبح ماثلا في الاذهان وان التمثيل فيه كان اكبر موهبة أنعم بها الله عليّ لحد الان وانه كان جذابا لي للغاية.

وحول أحد اكثر مشاهد الفيلم صعوبة قال النجم نواب صفوي: ان «المشهد الذي يذهب النبي ابراهيم خليل الله عليه السلام بابنه اسماعيل عليه السلام الى المذبح كان مشهدا صعبا للغاية وانني بذلت كافة جهودي كي أضع نفسي مكان النبي اسماعيل في تلك اللحظة الصعبة وحينما شاهدت ذلك المشهد على شاشة السينما لاول مرة فهمت بانني نجحت في تحقيق امنياتي الى حد كبير وبظني انني ما قمت بتأدية هذا الدور فحسب بل عشت ايضا هذا الدور».

ويحكي الفيلم سيرة النبي ابراهيم عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل والذي قام بتحطيم الأصنام والدعوة إلى الوحدانية.. عاش النبي ابراهيم (ع) في عهد نمرود بن كنعان في بيئة فاسدة من عبادة الأوثان والأصنام لا يوجد أثر للوحدانية ولا التوحيد و قد شاءت الإرادة الإلهية للنبي إبراهيم عليه السلام أن يتعرض لشتى أنواع الامتحان والابتلاء طيلة حياته ويخرج من كلها بنجاح اذ كان ابرزها تقديم ابنه اسماعيل عليه السلام قربانا لوجه الله تعالى .

والفيلم من اخراج العملاق محمد رضا ورزي وشارك في بطولته النجوم محمد صادقي (دور ابراهيم خليل الله) وحسام نواب صفوي (دور النبي اسماعيل) وروشنك عجميان (في دور هاجر) وفخرالدین صدیق شریف (في دور «شیطان»، ليلى بلوكات ونكين صدق كويا وبهزاد فراهاني و..