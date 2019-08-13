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رقم الخبر: 260935 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 17:09 الاقسام: ثقافة وفن  
إصدار الموسوعة القرآنیة للحج في إیران

إصدار الموسوعة القرآنیة للحج في إیران

أعلن مدیر قسم الموسوعة القرآنیة في معهد الثقافة والمعارف القرآنیة للبحوث في إیران عن إصدار الموسوعة القرآنية للحج في هذا المعهد.

واضاف الشیخ «علي خراساني»، قائلاً: ان هذه الموسوعة تنطوي ضمن الجهود العلمیة لتعزیز معرفة الحجاج وعلمهم.

وقال ان هذه الموسوعة تعد إحدى الموسوعات التي يتم اعدادها حالياً في هذا المعهد، وتختص بموضوع «الحج وبلاد الوحي» وتتکون من 100 مدخل.

ومن أبرز المواضیع التي تتطرق الیها الموسوعة هي إبراهیم، أبوجهل، الأحزاب، الأخوة، الإستطاعة، إسحاق، إسماعیل(ع)، إكمال الدین، أم القری، الأنصار، بلد الأمين، بيت المعمور، الحج، حجة الوداع، حجر الأسود، بني أمية، تبوك، و....

وقال ان هناك موسوعة أخری تحت عنوان «الحج والحرمين الشريفين» أصدرتها بعثة قائد الثورة الإسلامیة الايرانية في سبعة مجلدات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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