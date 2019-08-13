طالب المفتي الجدید لمدینة إسطنبول الترکیة لدی إستقباله للمستشار الثقافي الإیراني لدی ترکیا بتنمیة التعاون الدیني والقرآني مع ایران.

وقال ماشالي ان ایران دولة تتمتع بعمق حضاري وتأریخي قائلاَ: إنه زار ایران العام 1986 للمشارکة في مسابقة ایران الدولیة للقرآن الکریم وتلك کانت أول زیارة له الی ایران.

وأضاف ان اللغة الفارسیة کانت اللغة المستخدمة في القصور ودواوین الملکیة في الماضي کما ان الکثیر من المؤلفات والکتب الإسلامیة تمت کتابتها بالفارسیة.

وقال القنصل العام في السفارة الإیرانیة لدى تركيا «أسد زادة» ان ایران وترکیا هما دولتان جارتان لدیهما الکثیر من المشترکات الدینیة والثقافیة متمنیاً تعزیز العلاقات الدینیة والقرآنیة بین البلدین.

وأعلن المستشار الثقافي الإیراني لدی ترکیا «مقتدري» عن إستعداده لتعزیز العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات الدینیة والقرآنیة بین البلدین.