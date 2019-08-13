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رقم الخبر: 260929 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 15:40 الاقسام: رياضة  
ميسي يتدخل للتأثير على قرار نيمار وريال مدريد يراقب الوضع

ميسي يتدخل للتأثير على قرار نيمار وريال مدريد يراقب الوضع

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة قد دخل في معركة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا التي اشتعلت في الفترة الأخيرة.

ويرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الرحيل عن صفوف فريقه بأي شكل هذا الصيف، حيث يرفض اللعب مع سان جيرمان، وينتظر رحيله.

برشلونة كان أول المهتمين بالتعاقد مع لاعبه السابق نيمار، والآن بات ريال مدريد مهتماً هو الآخر بالظفر بخدماته.

وأشارت الصحيفة أن ميسي دخل لعبة “التعاقد مع نيمار”، بعدما يأس نادي برشلونة في التوصل لاتفاق نهائي على التعاقد معه.

النجم الأرجنتيني ميسي لا يريد من نيمار أن يلعب في ريال مدريد، وتحدث مع اللاعب البرازيلي عبر الهاتف ونصحه برفض عرض الريال، والعودة للكامب نو من جديد.

وأضافت الصحيفة أن ميسي طلب من نيمار أن يدير ظهره لعرض الريال، والعودة لبرشلونة، وسيلعب النجم الأرجنتيني دوراً كبيراً من أجل تحقيق هذا الهدف.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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