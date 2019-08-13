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رقم الخبر: 260924 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: رياضة  
المنتخب العراقي بالزي الأخضر والبحريني بالزي الاحمر في نهائي غرب آسيا

المنتخب العراقي بالزي الأخضر والبحريني بالزي الاحمر في نهائي غرب آسيا

اعلن المؤتمر الفني للمباراة الختامية لبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة لكرة القدم، الجارية حالياً في العراق، اليوم الثلاثاء، عن الزي الذي سيرتديه المنتخبين العراقي والبحريني في المباراة.

وتقرر في المؤتمر الذي تابعته "الغد برس"، ان يرتدي منتخب العراق الوطني "أسود الرافدين" الزي الاخضر الكامل، بينما سيرتدي المنتخب البحريني الزي الأحمر الكامل.

يشار الى ان منتخبي العراق والبحرين تأهلا للمباراة النهائية للبطولة، التي ستقام يوم غد الاربعاء في ملعب كربلاء الدولي، بعد تصدرهما المجموعتين الاولى والثانية من البطولة.

 
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مصدر الخبر: الغد بريس
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