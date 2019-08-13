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رقم الخبر: 260922
تاريخ النشر: آب 13, 2019
الوقت: 15:38
الاقسام: منوعات
دعوات لاقتحام الأقصى يوم العيد
الکلمات المفتاحية
الاقصى
دعوات
يوم العيد
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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