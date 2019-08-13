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رقم الخبر: 260920 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: منوعات  
سيجارة إلكترونية تدمر رئة مراهق

سيجارة إلكترونية تدمر رئة مراهق

تعرض طالب أمريكي عمره 18 عاماً لانهيار حاد في الرئة، بسبب تدخينه نوعاً من السجائر الإلكترونية، يقول إنها كادت أن تتسبب بمقتله. وقد خضع الشاب لعملية جراحية عاجلة لإصلاح التلف الرئوي في الرئة اليسرى، الذي تسبب بانهيارها كلياً.

ووفقاً لموقع صحيفة «مترو»، بدأ الشاب تشانس أميراتا، الذي يقيم في فلوريدا، بتدخين هذا النوع من السجائر الإلكترونية منذ نحو 18 شهراً معتقداً أنها بديلاً آمناً عن السجائر، وكان يدخن سيجارة واحدة كل يومين ما يعادل 10 سجائر من النيكوتين في اليوم، لكنه منذ فترة قصيرة بدأ يعاني من أوجاع في الجانب الأيسر من الصدر، وتوجه إلى المستشفى ظاناً منه أن الأوجاع نتيجة عضلة مشدودة، لكن الأطباء أخبروه بوجود تجويف في رئته اليسرى، وأن الرئة انهارت كلياً، ونقلوه على وجه السرعة إلى غرفة العمليات حيث ادخلوا أنبوباً في الرئة لإبقائها منتفخة، فيما عملوا على إصلاح الضرر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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