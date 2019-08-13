تأثر متتبعو موقع «تويتر» أخيراً، بمشهد فيديو يُظهر جداً مسناً وهو يساعد حفيدته على طلي أظافرها بعد خضوعها لعملية جراحية أقعدتها الفراش، حيث حصد الفيديو أكثر من مليون علامة إعجاب و200 ألف مشاركة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل»، أن الإيماءة اللطيفة للجد فطرت قلوب متابعي وسائل التواصل الاجتماعي الذين اعترفوا لـ«تويتر» بأن أعينهم دمعت بعد مشاهدة الفيديو. وكانت آيلا ونتر-وايت مستلقية تتماثل للشفاء من عملية جراحية، عندما وصل جدها كيث 82 عاماً وجدتها مارغريت 76 عاماً.

وكتبت في الفيديو أن جدها عرض عليها طلاء أظافرها، وهذا ما كان يفعله على مدى 30 عاماً لجدتها بسبب إصابتها بالتهاب شديد بمفاصل يديها.