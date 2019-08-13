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رقم الخبر: 260912 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: منوعات  
إكتشاف أقدم مستوطنة بشرية في إثيوبيا

إكتشاف أقدم مستوطنة بشرية في إثيوبيا

اكتشف علماء آثار في إثيوبيا أقدم مستوطنة بشرية بمنطقة جبلية مرتفعة، سكنها الإنسان قبل 45 ألف عام، بحسب تقرير نشره موقع «ساينس أليرت» المتخصص بالأخبار العلمية.

وبحسب الاكتشافات، يبدو أن الإنسان القديم شهد نقصاً بالمياه في الوديان، ما اضطره إلى تسلق جبال بالي، في أوروميا، وشرب من الأنهار الجليدية بعد ذوبانها، وأكل الفئران التي عاشت هناك. وأظهرت التحليلات والاكتشافات الأثرية في تلك المنطقة أدلة كافية على استقرار طويل الأجل للإنسان القديم في منطقة «فينشا هابيرا» في الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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