عقد الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الصداقة البرلمانية الصينية والإيرانية اليوم الثلاثاء بحضور عدد من محبي إيران والصين في بكين.

وحضر الاجتماع الذي عقد تحت عنوان "التعاون الايراني والصيني لإنشاء حزام واحد - طريق واحد بشکل مشترک "کل من سفیر ایران لدى الصين "محمد كشاورز زاده" ورئيس جمعية الصداقة الايراني والصيني "اسد محمدي" و"لين يي" مساعدة جمعية الصداقة الصينية والدول الخارجية.

وقال عضو الهيئة التأسيسية و مندوب جمعية الصداقة الايرانية والصينية في الصين ان الجمعية تضم جامعيين وايرانيين مقيمين في الصين .

واضاف حسن توانا ان الجمعية بصفتها مؤسسة شعبية تابعة لوزارة الخارجية لها اثر كبير في تنمية العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والشباب والنساء .

واعتبر جمعية الصداقة الايرانية والصينية احدى انشط لجان الصداقة الايرانية مع الدول الاخرى وقال ان الجمعية تقوم سنويا بالعديد من الانشطة في اطار العلاقات الشعبية.

واضاف ممثل جمعية الصداقة الايرانية والصينية إضافة إلى الملتقيات السنوية ستعقد الجمعية برامج مختلفة ولديها لجان اقتصادية ولجان خاص للشباب والاتصالات والثقافة تتابع كل منها انشطة خاصة بها.

واعتبر تقديم المعالم السياحية والتراث الثقافي للبلدين أيضا يقع ضمن نشاطات جمعية الصداقة الايرانية والصينية وقال ان السياحة اساس علاقات البلدين .