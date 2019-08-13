قام راينر ماليبراين، مخترع أول فأرة حاسوب ذات كرة دوّارة، بإهداء واحدة من تلك القطع النادرة للغاية لمتحف في ألمانيا، حيث لم يتبق منها في العالم سوى 4 قطع، ويقول ماليبراين (85 عاماً): «هذه هي الفأرة الأصلية،

لقد كنا متقدمين للغاية في عصرنا، طورناها خلال الفترة بين عامي 1965 و1968، عندما لم تكن هناك أجهزة كمبيوتر شخصية، حيث كانت كلمة «بي سي» أي الكمبيوتر الشخصي، غير موجودة بعد. جاءت تصريحات المهندس المنحدر من المنطقة المحيطة بكونستانس جنوب ألمانيا، بينما كان يقدم الفأرة هدية إلى «متحف ومنتدى هاينز نيكسدورف»، وهو أكبر متحف للكمبيوتر في العالم.