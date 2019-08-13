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رقم الخبر: 260884 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 12:34 الاقسام: رياضة  
كريستيانو: زيدان سيظل في قلبي
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كريستيانو: زيدان سيظل في قلبي

امتدح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، زين الدين زيدان مدربه السابق، والمدرب الحالي لريال مدريد، مشيرًا إلى أنه ساعده كثيرًا خلال فترة العمل سويًا مع الفريق الملكي.

وقال رونالدو خلال تصريحاته لشبكة "DAZN": "زيدان ساعدني كثيرًا. أقدره بالفعل. العمل معه جعلني مُعجبًا به بدرجة أكبر مما كنت عليها، نظرًا لطريقته المميزة في الحديث وتوجيه الفريق والطريقة التي عاملني بها".

وأضاف "لقد اعتدت أن يقول لي كريس يجب أن تحظى بالراحة؛ لأن الشخص الذي سيُحدث لنا الفارق هو أنت. لقد كان صادقًا وهذا هو السبب لكونه سيظل في قلبي".

ولعب رونالدو تحت قيادة زيدان منذ يناير/كانون ثان 2016، حتى الصيف الماضي، حيث رحل الدون البرتغالي ليوفنتوس، بعدما قضى 9 سنوات في صفوف الريال حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، وواصل تحقيق إنجازاته الفردية.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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