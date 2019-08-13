|رقم الخبر: 260883
|تاريخ النشر: آب 13, 2019
|الوقت: 12:34
|الاقسام: رياضة
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لاعبة منتخب ايران لكرة القدم تنضم الى الدوري التركي
انضمت "كلنوش خسروي" لاعبة منتخب ايران للسيدات لكرة القدم دون 19 عاما الى الدوري التركي الممتاز ونادي كوناك اسبور.
ووقعت خسروي 18 عاما مهاجمة فريق نادي " ذوب اهن" في اصفهان ولاعبة منتخب كرة القدم دون 19 عاما ، عقدا لمدة عامين مع الدوري التركي الممتاز ونادي كوناك اسبور .
كلنوش خسروي تلعب في نادي " ذوب اهن" وفي المنتخبات الوطنية للشباب والناشئة منذ كان عمرها 14 عاما.
خسروي من تلامذة كتايون خسرويار وسجلت لحد الان عدة اهداف في الالعاب الاسيوية .
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