انضمت "كلنوش خسروي" لاعبة منتخب ايران للسيدات لكرة القدم دون 19 عاما الى الدوري التركي الممتاز ونادي كوناك اسبور.

ووقعت خسروي 18 عاما مهاجمة فريق نادي " ذوب اهن" في اصفهان ولاعبة منتخب كرة القدم دون 19 عاما ، عقدا لمدة عامين مع الدوري التركي الممتاز ونادي كوناك اسبور .

كلنوش خسروي تلعب في نادي " ذوب اهن" وفي المنتخبات الوطنية للشباب والناشئة منذ كان عمرها 14 عاما.

خسروي من تلامذة كتايون خسرويار وسجلت لحد الان عدة اهداف في الالعاب الاسيوية .