ودع ذوب آهن اصفهان بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم اثر خسارته امام الاتحاد السعودي 3-4 يوم الاثنين على ستاد نادي العربي في الدوحة، ضمن إياب دور الـ16 للمسابقة.

وسجل ايمليانو فيكيو (45+1) وحارس مرمى ذوب آهن محمد باقر صادقي (54 بالخطأ في مرمى فريقه) ورومارينيو (64 و70) أهداف الاتحاد، في حين أحرز لاعب الاتحاد لويس خيمينيز (53 بالخطأ في مرمى فريقه) وهادي محمدي (72) وكريسانتوس ماكاولي (83) أهداف ذوب آهن.

وكانت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي شهدت فوز الاتحاد بنتيجة 2-1 على ستاد نادي الوصل في دبي، فتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأهل الاتحاد ليتقابل في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي والهلال السعوديين.

وكان الاتحاد السعودي حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الوحدة الإماراتي، مقابل 7 نقاط للوكوموتيف الأوزبكي و3 للريان القطري.

في المقابل تصدر ذوب آهن ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط للنصر السعودي و8 للزوراء العراقي و3 للوصل الإماراتي.

هذا وتغلب في مباراة أخرى النصر السعودي على الوحدة الاماراتي في الامارات ليتأهل الى الدور الاخر ويقابل الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين.