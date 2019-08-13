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رقم الخبر: 260880 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 12:31 الاقسام: اقتصاد  
تسيير رحلات جوية بين مشهد ودوشنبه

تسيير رحلات جوية بين مشهد ودوشنبه

تم تسيير رحلات جوية مباشرة بين مدينتي مشهد ودوشنبه العاصمة الطاجيكية، مع الخطوط الجوية الطاجيكية.
أعلن ذلك المدير العام لمطارات محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) لإرنا اليوم الثلاثاء، وقال أن الرحلات ستنطلق كل يوم ثلاثاء وجمعة باستخدام طائرة بوينغ 767 بين مشهد - دوشنبه.
وأضاف محمد باقر قاسم زاده: في وقت سابق من شهر يونيو، كانت رحلات مشهد - دوشنبه تديرها أيضا "شركة وارش إيرلاينز".
كما ان شركتي، "اسمان" و"طاجيك إير"، كانتا تسيران رحلاتهما بين مشهد - دوشنبه وكذلك طهران - دوشنبه، والتي توقفت العام الماضي، لذا كان على المسافرين إلى إيران وطاجيكستان، السفر بشكل غير مباشر من خلال بلدان ثالثة، ما يؤدي الى زيادة فترة الرحلة بالإضافة إلى زيادة التكاليف.
يعتبر مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد، ثاني أكثر المطارات ازدحاما بعد مطار مهرآباد في طهران، في المتوسط ، هناك 180 رحلة يومية وفي أوقات الذروة تصل إلى 250 رحلة داخلية وخارجية في مطار مشهد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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