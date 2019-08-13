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رقم الخبر: 260876 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 11:54 الاقسام: دوليات  
المرشحة الديموقراطية تولسي غابارد تعلق حملتها الانتخابية

المرشحة الديموقراطية تولسي غابارد تعلق حملتها الانتخابية

أعلنت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تولسي غابارد، أنها ستعلق حملتها الانتخابية وتذهب إلى إندونيسيا للمشاركة في تمارين عسكرية هناك.
وقالت غابارد البالغة من العمر 38 عاما، أمس الاثنين، وهي عضو في الحرس الوطني الأمريكي في هاواي لشبكة "سي بي إس" الإخبارية: "سأبتعد عن الحملة لنحو أسبوعين وارتدي بزتي العسكرية للانضمام إلى تدريبات مشتركة في إندونيسيا".
وأضافت: "أحب بلادنا وأن أكون قادرة على خدمتها بطرق عدة، منها كجندية"، وتابعت: "في الوقت الذي يقول لي البعض أشياء مثل هذا ليس الوقت المناسب لمغادرة الحملة، ألا تستطيعين إيجاد طريقة لتجنب ذلك؟.. لكن تعلمون إن المسألة لا تتعلق بهذا الأمر".
وغابارد عضو في الكونغرس عن ولاية هاواي منذ 2013 وتخوض السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020. وهي أصغر المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية.
خدمت في العراق من 2004 إلى 2005.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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