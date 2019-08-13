|رقم الخبر: 260875
|تاريخ النشر: آب 13, 2019
|الوقت: 11:42
|الاقسام: محليات
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ایران تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في جنوب شرق أسيا
اعرب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" عن أسفه للخسائر الفادحة التي لحقت بالهند والصين وميانمار اثر الفيضانات الاخيرة ، معربا عن تعاطفه مع حكومات وشعوب هذه البلدان.
وتسببت الفيضانات والانهيارات الارضية في جنوب وجنوب شرق أسيا اواخر الاسبوع الماضي في مقتل 184 شخصا في الهند ومصرع 52 شخصا في شمال وغرب ميانمار و28 قتيلا في مقاطعة تشيجيانج بشرق الصين.
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