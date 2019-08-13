ایران تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في جنوب شرق أسيا اعرب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" عن أسفه للخسائر الفادحة التي لحقت بالهند والصين وميانمار اثر الفيضانات الاخيرة ، معربا عن تعاطفه مع حكومات وشعوب هذه البلدان.