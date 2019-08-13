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رقم الخبر: 260872 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 11:30 الاقسام: رياضة  
انطلاق الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم في 22 اغسطس

انطلاق الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم في 22 اغسطس

أعلن رئيس منظمة دوري كرة القدم الايرانية عن انطلاق منافسات النسخة 19 من بطولة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2019-2020 في موعد 22 اغسطس/آب الجاري.

وأكد "حيدر بهاروند" في تصريح يوم الثلاثاء، أن الاندية التي لم يتم تجهيز ملاعبها من ناحية قواعد السلامة والامان للموسم الكروي حتى الان، ستقام مبارياتها في محافظات اخرى دون حضور مشجعين.

يذكر أن برسبوليس طهران قد توج بطلا للنسخة 18 من الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2018-2019.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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