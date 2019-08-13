أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية الاثنين إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019.

وفي إعلان نادر لنتائجها المالية، قالت الشركة في بيان "بلغ صافي إيرادات الشركة 46.9 مليار دولار للنصف الأول من عام 2019، مقابل 53 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي".

ويأتي تراجع إيرادات الشركة العملاقة، بفعل انخفاض أسعار النفط، وسط تكهنات بأن الشركة تتحضر لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وجاء ذلك مع إعلان شركة ريلاينس الهندية أنها وافقت على بيع حصة بقيمة 20% من أعمالها المتعلقة بالنفط والكيماويات بقيمة 15 مليار دولار، إلى عملاق النفط السعودي.

بينما قالت الشركة السعودية إن الاتفاق ما زال "في مراحل مبكرة للغاية". ولم يتطرق البيان إلى خطة الاكتتاب.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة أرامكو أمين ناصر قوله إنه "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من 2019، واصلنا تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية، مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة نتائجها النصفية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت "أرامكو" دفاتر حساباتها للمرة الأولى منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي "فيتش" و"موديز" الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل/نيسان الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.

وكانت "أرامكو" حققت أرباحا صافية وصلت إلى 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.

كما تفوقت على شركة آبل لتكون أكثر الشركات ربحا في العالم. فقد بلغت الأرباح الصافية لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة خمسين مليار دولار العام الماضي.

وتقدّر "أرامكو" احتياطات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عال ومريح، بحسب وكالة "فيتش".