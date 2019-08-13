انطلقت المرحلة الدولية من مسابقة ألعاب الجيش الدولية "العمق-2019" في جزيرة كيش جنوب إيران في مياه الخليج الفارسي.

وشارك في مراسم الافتتاح قائد القوات البحرية الأدميرال حسين خانزادي، وممثلون عن وزارة الدفاع الإيرانية ونائب القائد الأعلى للقوات البحرية الروسیة ألكسندر فيتكو ، بالإضافة إلى رؤساء الوفود والمشاركين في مسابقة "العمق" الدولية، من روسيا وإيران وفنزويلا وجنوب أفريقيا وسوريا والصين.