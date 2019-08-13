وشارك في مراسم الافتتاح قائد القوات البحرية الأدميرال حسين خانزادي، وممثلون عن وزارة الدفاع الإيرانية ونائب القائد الأعلى للقوات البحرية الروسیة ألكسندر فيتكو ، بالإضافة إلى رؤساء الوفود والمشاركين في مسابقة "العمق" الدولية، من روسيا وإيران وفنزويلا وجنوب أفريقيا وسوريا والصين.
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية