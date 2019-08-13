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رقم الخبر: 260870 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 11:31 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية

مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية

انطلقت المرحلة الدولية من مسابقة ألعاب الجيش الدولية "العمق-2019" في جزيرة كيش جنوب إيران في مياه الخليج الفارسي.
وشارك في مراسم الافتتاح قائد القوات البحرية الأدميرال حسين خانزادي، وممثلون عن وزارة الدفاع الإيرانية  ونائب القائد الأعلى للقوات البحرية الروسیة ألكسندر فيتكو ، بالإضافة إلى رؤساء الوفود والمشاركين في مسابقة "العمق" الدولية، من روسيا وإيران وفنزويلا وجنوب أفريقيا وسوريا والصين.
 
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
مسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانيةمسابقات الغوص الدولية في جزيرة كيش الإيرانية
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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