الجيش الايراني يزيح الستار عن ناقلة جنود مدرعة مضادة للالغام بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد "امير حاتمي" وقائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" تم اليوم الثلاثاء ازاحة الستار عن ناقلة الجنود المدرعة المضادة للالغام والكمائن "رعد".