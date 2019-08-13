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رقم الخبر: 260869 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 11:20 الاقسام: محليات  
الجيش الايراني يزيح الستار عن ناقلة جنود مدرعة مضادة للالغام

الجيش الايراني يزيح الستار عن ناقلة جنود مدرعة مضادة للالغام

بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد "امير حاتمي" وقائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد "كيومرث حيدري" تم اليوم الثلاثاء ازاحة الستار عن ناقلة الجنود المدرعة المضادة للالغام والكمائن "رعد".

واعرب وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي في مراسم ازاحة الستار عن المدرعة المضادة للالغام والكمائن "رعد" ، عن تقديره لجهود المتخصصين في منظمة الصناعات الدفاعية (ساصد) وعزيمتهم في تزويد القوات المسلحة بالمعدات المتطورة، في مجال القتال الارضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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