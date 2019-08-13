|رقم الخبر: 260866
|تاريخ النشر: آب 13, 2019
|الوقت: 10:49
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:
ایران
📌 جهانغیري: استقرار وأمن الممرات المائیة وسواحل الشمال والجنوب خط أحمر بالنسبة لایران
📌 مساعد وزیر الخارجیة متحدثاً عن تطورات المنطقة: لنستعید العصر الذهبي في العلاقات مع السعودیة
📌 روحاني في اتصالات هاتفیة مع قادة ترکیا وقطر وباکستان: الحد من التوتر في المنطقة لصالح الجمیع
جمهوري اسلامي
📌 ظریف خلال اللقاء مع نظیره القطري: التحالفات العسکریة فاشلة مسبقاً
📌 1700 مستوطن صهیوني یقتحمون المسجد الاقصی تزامناً مع الاحتفال بعید الاضحی
📌 محمود عباس: المستوطنات الاسرائیلیة ستذهب الی مزبلة التاریخ
📌 مقتل وجرح 30 جندي سوري في مواجهة مع الارهابیین
📌 مقتل مستشار عسکري امریکي في العراق
کیهان
📌 المقاتلات السعودیة تقصف القوات الموالیة للامارات في جنوب الیمن
📌 ترامب یحتقر ویسخر بقادة الیابان وکوریا الجنوبیة
📌 أعضاء البرلمان العراقي: القوات الامریکیة تهدد أمن العراق
📌 الشیخ الزکزاکي زعیم الشیعة بنیجیریا یتوجه الی الهند للعلاج
آرمان ملي
📌 اعتقال اعضاء شبکة مناوئة للثورة في مدینة مشهد
📌 المتحدث الاسبق باسم الخارجیة الایرانیة یحذر بریطانیا من الوقوع في فخ "جون بولتون"
آفتاب یزد
📌 الخارجیة الایرانیة: فرنسا لم تقدم اقتراحاً محدداً بشأن التعویض عن تعهدات اوروبا حتی الآن
دنياي اقتصاد
📌 ظریف: أمن الخلیج الفارسي، مهمة دول المنطقة
📌 الغاء القمة الثلاثیة "الایرانیة ـ الروسیة ـ الاذربایجانیة"
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