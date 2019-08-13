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رقم الخبر: 260866 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 10:49 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:

ایران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز سه‌شنبه ۲۲ مرداد :

📌 جهانغیري: استقرار وأمن الممرات المائیة وسواحل الشمال والجنوب خط أحمر بالنسبة لایران

📌 مساعد وزیر الخارجیة متحدثاً عن تطورات المنطقة: لنستعید العصر الذهبي في العلاقات مع السعودیة

📌 روحاني في اتصالات هاتفیة مع قادة ترکیا وقطر وباکستان: الحد من التوتر في المنطقة لصالح الجمیع

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه ۲۲ مرداد :

📌 ظریف خلال اللقاء مع نظیره القطري: التحالفات العسکریة فاشلة مسبقاً

📌 1700 مستوطن صهیوني یقتحمون المسجد الاقصی تزامناً مع الاحتفال بعید الاضحی

📌 محمود عباس: المستوطنات الاسرائیلیة ستذهب الی مزبلة التاریخ

📌 مقتل وجرح 30 جندي سوري في مواجهة مع الارهابیین

📌 مقتل مستشار عسکري امریکي في العراق

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز سه‌شنبه ۲۲ مرداد :

📌 المقاتلات السعودیة تقصف القوات الموالیة للامارات في جنوب الیمن

📌 ترامب یحتقر ویسخر بقادة الیابان وکوریا الجنوبیة

📌 أعضاء البرلمان العراقي: القوات الامریکیة تهدد أمن العراق

📌 الشیخ الزکزاکي زعیم الشیعة بنیجیریا یتوجه الی الهند للعلاج

آرمان ملي

عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز سه‌شنبه ۲۲ مرداد :

📌 اعتقال اعضاء شبکة مناوئة للثورة في مدینة مشهد

📌 المتحدث الاسبق باسم الخارجیة الایرانیة یحذر بریطانیا من الوقوع في فخ "جون بولتون"

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز سه‌شنبه ۲۲ مرداد :

📌 الخارجیة الایرانیة: فرنسا لم تقدم اقتراحاً محدداً بشأن التعویض عن تعهدات اوروبا حتی الآن

دنياي اقتصاد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز سه‌شنبه ۲۲ مرداد :

📌 ظریف: أمن الخلیج الفارسي، مهمة دول المنطقة

📌 الغاء القمة الثلاثیة "الایرانیة ـ الروسیة ـ الاذربایجانیة"

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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