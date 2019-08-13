ويعتبر المذنب سويفت تتل والذي اكتشف عام 1862 هو مصدر هذه الشهب. سميت بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة فرساوس أو برشاوس "حامل رأس الغول"، والتى تظهر وكأنها منبعثة منها.
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري