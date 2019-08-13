زخات شهب البرشاويات في محافظة جهارمحال وبختياري تشهد سماء محافظة جهار محال وبختياري ( غرب ايران) ظاهرة شهب البرشاويات وهي زخات كثيفة من الشُهُب تبلغ ذروتها في ١٢ و ١٣ أغسطس من كل عام، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة.