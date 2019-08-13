  • الثلاثاء ١١ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الثلاثاء , أغسطس 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260865 تاريخ النشر: آب 13, 2019 الوقت: 10:50 الاقسام: الوسائط المتعددة  
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهارمحال وبختياري

زخات شهب البرشاويات في محافظة جهارمحال وبختياري

تشهد سماء محافظة جهار محال وبختياري ( غرب ايران) ظاهرة شهب البرشاويات وهي زخات كثيفة من الشُهُب تبلغ ذروتها في ١٢ و ١٣ أغسطس من كل عام، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ويعتبر المذنب سويفت تتل والذي اكتشف عام 1862 هو مصدر هذه الشهب. سميت بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة فرساوس أو برشاوس "حامل رأس الغول"، والتى تظهر وكأنها منبعثة منها.

زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
زخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياريزخات شهب البرشاويات في محافظة جهار محال وبختياري
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5175 sec