احرز الفريق الايراني المشارك في الالعاب العسكرية الدولية في الصين المركز الثالث في السلاح الخفيف عيار 8.5 ملم.

ويشارك الفريق الايراني في فئتي "المدفعية والاسلحة" و"الهجوم المباغت" (سواروف) في الالعاب العسكرية الدولية الجارية في الصين.

وتتالف فئة "المدفعية والاسلحة" من 4 سباقات وهي الدفاع والمدفعية عيار 122 ملم وصواريخ كاتيوشا والسلاح الخفيف.

وكان الفريق الايراني قد حل في المركز الرابع في سباق "سواروف".

وتحتضن الصين عددا من الالعاب العسكرية في مدينة كورلا الواقعة في مقاطعة سين كيانغ.

وتجرب الالعاب العسكرية الدولية لهذا العام في 10 دول وهي روسيا والصين والهند وارمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان ومنغوليا واوزبكستان وجمهورية اذربيجان وايران.

وتجري في ايران مسابقتا الغوص في العمق برعاية القوة البحرية للجيش في جزيرة كيش جنوب البلاد والدورية العسكرية في الطرق برعاية قوى الامن الداخلي بالعاصمة طهران.