|رقم الخبر: 260859
|تاريخ النشر: آب 13, 2019
|الوقت: 10:05
|الاقسام: محليات
|
حسب مؤسسة دولية لمتابعة حركة السفن..
ناقلة النفط الايراني المحتجزة في جبل طارق ترسل اشارة تغيير الوجهة نحو المغرب
اعلنت مؤسسة دولية لمتابعة حركة الملاحة البحرية الدولية بان ناقلة النفط الايراني المحتجزة في جبل طارق ارسلت بصورة مفاجئة اشارة تغيير الوجهة.
واوردت مؤسسة "تانكر تراكرز" في نبأ لها بان ناقلة النفط الايراني "غريس 1" المحتجزة من قبل القوات البحرية البريطانية في مياه جبل طارق منذ نحو 5 اسابيع قد ارسلت اشارة تغيير الوجهة نحو المغرب.
يذكر ان مؤسسة "تانكر تراكرز" اعلنت في تغريدة اخرى بانه ربما يكون هذا الامر مزحة من قبل الطاقم، ولكن نظرا لظروف طاقم الناقلة فمن المستبعد ان يكون الامر مجرد مزحة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر