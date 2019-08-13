واوردت مؤسسة "تانكر تراكرز" في نبأ لها بان ناقلة النفط الايراني "غريس 1" المحتجزة من قبل القوات البحرية البريطانية في مياه جبل طارق منذ نحو 5 اسابيع قد ارسلت اشارة تغيير الوجهة نحو المغرب.

يذكر ان مؤسسة "تانكر تراكرز" اعلنت في تغريدة اخرى بانه ربما يكون هذا الامر مزحة من قبل الطاقم، ولكن نظرا لظروف طاقم الناقلة فمن المستبعد ان يكون الامر مجرد مزحة.