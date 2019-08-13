أطلق الجيش واللجان الشعبية اليمنية الاثنين 4 صواريخ من طراز زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في عسير (جنوب غرب السعودية).

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت عن إطلاق 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة أبواب الحديد ومصرع وجرح عدد منهم.

يذكر أن قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية نفذوا الأحد عملية هجومية على مواقع للمرتزقة قبالة منفذ علب ما أدى إلى تكبيدهم خسائر بشرية.