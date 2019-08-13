أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران وطاشقند، مشيراً إلى القدرات الاقتصادية الوفيرة لإيران وأوزبكستان ووجود العديد من مجالات التعاون.

والتقى النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس وزراء أوزبكستان على هامش المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين الأول في مدينة تركمان باشي بتركمانستان، وأكد أنه يجب تحديد وإزالة العقبات التي تعترض تنمية العلاقات بين البلدين. وأضاف: يمكن لاقتصاد البلدين أن يكمل أحدهما الآخر؛ وفي هذا الصدد فان ايران مستعدة لتعزيز مستوى علاقاتها وتعاونها مع أوزبكستان في جميع المجالات.

وصرح جهانغيري: إن ايران على استعداد لتوقيع وثيقة شاملة حول التعاون في مجال النقل مع أوزبكستان، وقال: إنه يتعين علينا إزالة الحواجز التي تعترض تنمية التجارة بين البلدين حتى يتسنى للطرفين التفاوض حول وثيقة شاملة حول التعاون التجاري في أقرب وقت ممكن.

وفي إشارة إلى أننا يجب أن نحاول منع الأطراف الثالثة من التدخل في العلاقات بين البلدين، صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية بأن إيران وأوزبكستان تشتركان في المصالح والتهديدات المشتركة بوصفهما لاعبين مهمين في المنطقة، والمشاورات والتعاون بين البلدين بشأن الأمن يمكن أن يساعد في استقرار المنطقة.

من جانبه، قال رئيس وزراء أوزبكستان: لقد ارتفع مستوى التعاون والتجارة بين البلدين في الأشهر الأخيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً ان أوزبكستان ترحب بنشاطات واستثمارات القطاع الخاص الايراني.

ووصف عبد الله عارفوف النقل بأنه مجال مهم لتنمية التعاون بين طهران وطاشقند، وقال: ان اقتصادات البلدين يجب أن يكمل كل منهما الآخر، وآمل أنه مع إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون في المستقبل القريب، سوف نشهد توسعاً في العلاقات بين البلدين.

إيران وبلغاريا.. تعزيز العلاقات التجارية

هذا وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البلغاري على الحاجة إلى تعزيز التجارة والترانزيت.

وأشار إسحاق جهانغيري، في اللقاء الذي جرى أمس الاثنين على هامش المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين في تركمانستان، الى عزم طهران الجاد على تطوير وتعميق العلاقات مع صوفيا. وبالإشارة إلى العلاقات السياسية الجيدة والبناءة بين إيران وبلغاريا، أكد على ضرورة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بما يتماشى مع العلاقات السياسية بين البلدين.

بدوره، عبر رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسيف، عن استعداد صوفيا الجاد لتوسيع العلاقات مع طهران، قائلاً: ان ايران وبلغاريا لديهما إمكانات كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية ويمكنهما تحسين مستوى هذه العلاقات.

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري وصل مساء الأحد الى جمهورية تركمانستان للمشاركة في أعمال الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين. وكان في استقبال جهانغيري، لدى وصوله مطار تركمان باشي الدولي، رئيس وعدد من أعضاء بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تركمانستان، الى جانب جمع من كبار المسؤولين في هذا البلد.