أعلن سفير الجمهورية الاسلامية لدى روسيا، مهدي سنائي، عن تحقيق زيادة بنسبة 4 أضعاف في حجم التبادل التجاري بين طهران وموسكو.

وأفاد مراسل (إرنا) من العاصمة الروسية، ان سنائي وصف المستوى الحالي في مجال التبادل التجاري بين البلدين بأنه لم يرتق الى الحجم المنشود بعد؛ مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتنمية حجم الصادرات الايرانية الى روسيا.

وفي السياق، أشار سنائي الى أن الجانب الايراني وقع جميع المستندات والوثائق المطلوبة مع الجانب الروسي؛ مبيناً انه تم لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية الحصول قبل 3 أعوام على تصريح صادرات المنتجات اللبنية والحيوانية والأحياء المائية من ايران الى روسيا. وتابع: كما تم تصفير الرسوم الجمركية لـ8 سلع ايرانية بما فيها الفستق والكشمش والتمور؛ فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن "الممر الجمركي الأخضر" والتي جاءت على امتداد الجهود الهادفة لتهيئة أرضيات تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار السفير سنائي الى العلاقات (السياسية) بين ايران وروسيا؛ واصفاً هذه العلاقات بأنها كانت جيدة على مدى العقود الثلاثة الماضية؛ مضيفاً: لكن بشهادة الجميع شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية وكمية منذ العام 2004 حتى اليوم.

وأردف سنائي: ان الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين كانت فريدة من نوعها، حيث قام رئيس الجمهورية الروسي بثلاث زيارات الى ايران والتقى لـ3 مرات بقائد الثورة الاسلامية؛ فضلاً عن لقاء الرئيسين الايراني والروسي لـ17 مرة خلال الفترة نفسها ومباحثاتهما المرتقبة بشأن ممر الشمال-جنوب.

وفيما نوه بالنمو الحاصل بنسبة 10 بالمئة في مجال القطاع السياحي مع روسيا، قال سنائي: ان المشاريع الحكومية المشتركة مع روسيا مرت بظروف مناسبة وهناك قرض بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة الى اعتمادات حكومية أخرى ستخصص من الجانب الروسي لتنفيذ مشاريع مشتركة في ايران؛ بما في ذلك مشروع إنشاء 4 محطات حرارية للطاقة في محافظة هرمزكان (جنوب) والذي دخل حيز التنفيذ حالياً.

وأردف سنائي: انه في مجال الطاقة النووية السلمية تجري حالياً عمليات إنشاء محطتين في بوشهر (جنوب)، كما في مجال الطرق السككية تم تخصيص أكثر من مليار دولار من تلك الاعتمادات بهدف تنفيذ مشروع كهربة طريق كرمسار - اينجة برون السككي، وقد اتخذت الإجراءات التمهيدية في هذا الخصوص. وتابع: كما تم التوقيع على إتفاقية لإنتاج أكثر من 6 آلاف عربة قطار لنقل السلع في روسيا، وقد أنجز قسم منها ليتم تصديرها، وهناك خطط في مجال الإنتاج المشترك أيضاً.

وحول التعاون المصرفي، نقل سنائي عن البنك المركزي الايراني انه "منذ فترة توقف البنوك الروسية عن التعاون مع ايران نهائياً، بلغنا اليوم المرحلة التي أعلنت فيها بنوك روسية مهمة رغبتها في التعامل مع ايران؛ طبعاً هناك بعض الضغوط التي خلفت آثاراً؛ لكنها غير ملحوظة كثيراً".

كما أشار الى إتفاق الجانبين على تقليص دور الدولار واستبداله بالعملة الوطنية في مجال التعاون التجاري؛ مبيناً ان نسبة ملحوظة من هذه المبادلات تتم حالياً باستخدام العملة الوطنية.

وخلص السفير سنائي الى القول: ان روسيا تعتبر شريكة ايران قطعاً في مختلف الأصعدة الاقليمية والدولية، وان العلاقات الثنائية معها مدرجة على سلم أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.